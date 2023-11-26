الاحتلال يفرج عن 39 فلسطينيا ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل بين المقاومة و "إسرائيل"

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سراح العشرات من الأطفال الفلسطينيين، حيث انطلقت قبل قليل حافلات المحررين من سجن "عوفر" باتجاه وسط مدينة رام الله، ضمن الدفعة الثالثة في تبادل الأسرى بين القسام والاحتلال.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، مساء الأحد، في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق بيان مشترك فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية، حسب وكالة الأناضول.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنّ قواته تسلمت من الصليب الأحمر، الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم اليوم، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "قافلة المختطفين العائدين إلى البلاد في طريقها إلى إسرائيل".

وأضاف البيان: "12 منهم أصبحوا بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة، فيما سافر 4 عبر معبر رفح إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل".

المصدر/ الأناضول