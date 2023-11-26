زلزال يضرب جزيرة في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي منطقة «هالماهيرا» الشمالية في إقليم «مالوكو» الإندونيسي اليوم الأحد، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية.

ونقلت وكالة «انتارا» الإندونيسية عن هيئة الأرصاد القول: إن مركز الزلزال كان عند التقاء خط عرض 1.32 درجة شمالاً وخط طول 128.01 درجة شرقا، وعلى عمق 132 كيلومترا.

وأوضحت الوكالة أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال، غير أن هيئة الأرصاد حثت السكان المحليين على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

ولم تصدر على الفور أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.

تتعرض إندونيسيا، بصورة متكررة، للزلازل التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد التي تقع على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم «حزام النار»، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتتسبب في أنشطة بركانية وزلزالية متكررة.

وشهد إقليم آتشيه، الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، أشد الزلازل فتكا وتدميرا على الإطلاق، حيث بلغت قوة أحد الزلازل 9.3 درجة، أعقبها تسونامي وذلك في السادس والعشرين من ديسمبر من عام 2004.

وقد أثرت تلك الكارثة على مناطق ساحلية في دول مثل تايلاند وسريلانكا والهند ولقي نحو 230 ألف شخص مصرعهم نتيجة لهذا الزلزال وموجة المد العاتية التي أعقبته.