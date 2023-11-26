القلق يسيطر على الناخبين من مباراة بايدن وترمب في 2024

ساهم تناقض الأمريكيين وإحباطهم بشأن مباراة العودة المحتملة بين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب في جعل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تستقطب مجالًا قويًا بشكل غير عادي من المرشحين المستقلين والأطراف الثالثة والمرشحين البعيدين الذين يأملون في الاستفادة من هذه الأوضاع. ويتراوح أولئك الذين يتطلعون إلى شق طريق جديد للوصول إلى البيت الأبيض من أعضاء الكونجرس إلى الأكاديمي البارز وسليل إحدى أبرز العائلات السياسية في المقاطعة.

تحدي التاريخ

كان جورج واشنطن هو الشخص الوحيد الذي فاز بالرئاسة دون انتماء حزبي. ولم يخسر الرئيس الحالي ترشيح حزبه للرئاسة منذ أن تغلب الديمقراطيون على فرانكلين بيرس في عام 1856. وكان انتخاب أبراهام لينكولن في عام 1860 بمثابة المرة الأخيرة التي فاز فيها شخص من حزب جديد - في حالته، الحزب الجمهوري - بالبيت الأبيض.

لكن مع الانقسام العميق في الولايات المتحدة والقلق إلى حد ما بشأن احتمال قيام حملة أخرى بين بايدن وترمب، يصر مرشحو الطرف الثالث على أن الناخبين قلقون بما يكفي لتحدي التاريخ.

غير معروفين

ويتنافس المرشحون غير المعروفين، الذين ليس لديهم أي فرصة للفوز، كل عام، وفي بعض الأحيان يجمعون ما يكفي من الأصوات لإحداث فرق في السباقات المتقاربة، حتى لو لم يفوزوا. لكن النشاط هذا الخريف كان ملحوظا.

وأعلنت ستاين، وهي طبيبة وناشطة بيئية، هذا الشهر أنها ستتقدم بترشحها الثالث للرئاسة في عام 2024، لتعكس مسار قرارها السابق بالبقاء على الهامش في العام المقبل ودعم كورنيل ويست، الباحث والناشط التقدمي.

مرشح محتمل

ويقول النائب دين فيليبس من ولاية مينيسوتا إن الديمقراطيين يسيرون وهم نائمون نحو الكارثة بمسيرتهم نحو إعادة ترشيح رئيس لا يحظى بشعبية وهو أكبر شخص سنًا يتولى هذا المنصب.

وأنهى كينيدي جونيور، الشهر الماضي التحدي الديمقراطي الأساسي لبايدن ويترشح بدلًا من ذلك كمستقل. ويتمتع كينيدي، وهو محام بيئي وناشط مناهض للقاحات، بنسب تأييد أعلى بين الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين على الرغم من علاقاته العائلية العميقة بالحزب الديمقراطي. وكان عم كينيدي هو الرئيس جون إف كينيدي وكان والده السيناتور روبرت إف كينيدي.

لقد طور كينيدي علاقات وثيقة مع شخصيات يمينية متطرفة وله علاقة قرابة مع بعض المحافظين المنجذبين إلى آرائه الهامشية، بما في ذلك عدم ثقته الصريحة في لقاحات كوفيد-19، التي أظهرت الدراسات أنها آمنة وفعالة ضد الأمراض الخطيرة والوفاة.

فيما أعلن السيناتور جو مانشين، من ولاية فرجينيا الغربية، هذا الشهر أنه لن يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكنه سيسافر إلى البلاد للنظر في حملة رئاسية مستقلة. وفي الوقت نفسه، ظهرت مجموعة جديدة تدعو مانشين وسيناتور يوتا ميت رومني، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري في عام 2012، إلى الترشح تحت بطاقة «لا ملصقات».

وتقوم المجموعة بجمع الأموال لإجراء استطلاعات الرأي لاختبار مدى صلاحية تذكرة الحزبين مع عضوي مجلس الشيوخ المتقاعدين، بدءًا من أريزونا وميشيغان، وفقًا لجينيفر فرانكس، رئيسة لجنة مسودة رومني/ مانشين. وفكر رومني في الترشح للرئاسة لكنه تخلى عن هذا الجهد بعد أن خلص إلى أنه سيساعد ترمب.

استطلاعات:

- يعتقد 75 % من الأمريكيين أنه لا ينبغي لبايدن أن يترشح للرئاسة مرة أخرى

- ويعتقد 69 % أن ترمب لا ينبغي عليه أن يترشح للرئاسة مرة أخرى وكلا الرجلين لا يحظيان بشعبية كبيرة، مما يعني أن المزيد من الأمريكيين ينظرون إليهما بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي.

- ويعتقد الأمريكيون أن بايدن (81 عاما) كبير في السن، وهم منقسمون بشأن التهم الجنائية الموجهة إلى ترمب (77 عاما) الذي وجهت إليه أربع اتهامات وسيواجه المحاكمة العام المقبل.

- وقال ما يقرب من 80 % إن بايدن أكبر من أن يكون فعالا لمدة أربع سنوات أخرى.

- ووافق حوالي نصف الأمريكيين على توجيه وزارة العدل الاتهام لترمب بشأن مساعيه للبقاء في منصبه بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن.