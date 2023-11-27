شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتوثيق موقف الرئيس السيسى برفضه تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأنه على الجهات الوطنية المعنية إنتاج أفلام وأعمال درامية ثوثق هذا القيم التاريخية الوطنية التى رسخها الرئيس وسار عليها لتكون نموذج للأجيال القادمة.
وتابع عبد العزيز، أن التاريخ لن ينسي قرار الرئيس جمال عبدالناصر في يوليو 1956 بتأميم قناة السويس ولن ينسي قرار الرئيس السادات في حرب اكتوبر 1973 ودونهم في صفحة العظماء، ولم ولن ينسي الموقف المصري الثابت الرافض لتفريغ القضية الفلسطينية برفض التهجير الذي أتخذه البطل المصري الرئيس السيسي فى أكتوبر 2023.
ولفت عبد العزيز، إلي أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وهو ما أكده الرئيس السيسي في قرارة التاريخي في فترة من أحلك الظروف.
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