شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتوثيق موقف الرئيس السيسى برفضه تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بتوثيق اللحظات الفارقه في عمر الوطن، وعلي رأسها ما قام بة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله مالم تتحمله الجبال، حينما رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفضه تفريغ القضية الفلسطينية وهو ما يعكس وطنية وشجاعة هذا القائد العربي الشهم الشجاع.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأنه على الجهات الوطنية المعنية إنتاج أفلام وأعمال درامية ثوثق هذا القيم التاريخية الوطنية التى رسخها الرئيس وسار عليها لتكون نموذج للأجيال القادمة.

وتابع عبد العزيز، أن التاريخ لن ينسي قرار الرئيس جمال عبدالناصر في يوليو 1956 بتأميم قناة السويس ولن ينسي قرار الرئيس السادات في حرب اكتوبر 1973 ودونهم في صفحة العظماء، ولم ولن ينسي الموقف المصري الثابت الرافض لتفريغ القضية الفلسطينية برفض التهجير الذي أتخذه البطل المصري الرئيس السيسي فى أكتوبر 2023.

ولفت عبد العزيز، إلي أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وهو ما أكده الرئيس السيسي في قرارة التاريخي في فترة من أحلك الظروف.