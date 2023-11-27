شكرا لقرائتكم خبر عن زاد 105.5%.. اعرف بالأرقام توزيعة مُخصصات التأمين الصحى الشامل ضد المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المإلى الجارى والذى بدأ أول يوليو 2023، زيادة فى قيمة المخصصات الموجهة فى الموازنة العامة للدولة كتأمين ضد المرض (تأمين صحى شامل) بنسبة 105.5%، حيث بلغت العام الجارى 7 مليار و767 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على توزيعة مخصصات التأمين ضد المرض :

1- خصص للجهاز الادارى نحو 2.379 مليار جنيه.

2- خصص للادارة المحلية نحو 4.219 مليار جنيه.

3- خصص للهيئات الخدمية نحو مليار و77 مليون جنيه.

يشار إلى أن التأمين ضد المرض، أحد بنود "المزايا التأمينية الأخرى" التى تقدر قيمتها بـ11 مليار و800 مليون جنيه، ويندرج تحتها أيضا "التأمين ضد المرض بدون تأمين صحى شامل، والتأمين ضد إصابة العمل (تأمين صحى شامل) والتأمين ضد إصابة العمل.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المإلى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها