سيناتور ديمقراطي: يتعين على الولايات المتحدة دراسة وضع شروط لمساعدة إسرائيل

اعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه يتعين على المشرعين الأميركيين دراسة وضع شروط لتقديم المساعدات المستقبلية لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي الإنساني، واصفا حصيلة وفيات المدنيين في قطاع غزة بأنها “غير مقبولة” و”غير مستدامة”.

واشار ميرفي في حديث لشبكة “سي إن إن”، الى اننا “نفرض بانتظام شروطا لمساعداتنا لحلفائنا بالامتثال لقانون الولايات المتحدة والقانون الدولي.. وستكون هذه محادثة سنشارك فيها جميعا عندما نعود إلى واشنطن غدا الاثنين”.

وتعكس تعليقات ميرفي استعدادا متزايدا من جانب بعض الديمقراطيين – وربما من بينهم الرئيس جو بايدن – لمناقشة ربط شروط بحزمة المساعدات البالغة 14.3 مليار دولار والتي يسعى بايدن للحصول عليها من الكونغرس.

وكان السيناتور بيرني ساندرز، قد دعا في مقال افتتاحي بصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، إلى وضع حد لما وصفه بـ”نهج الشيك على بياض” لتمويل أمن إسرائيل. وأضاف ساندرز “يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطا لهذه الصداقة وأننا لا يمكن أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي وشعورنا بالاحترام”.