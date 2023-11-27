الرئيس الإسرائيلي: الهدنة ستمدد يوما إضافيا مقابل كل 10 اسرى تطلق حماس سراحهم

اعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن إسرائيل ستمدد الهدنة في غزة إذا أطلقت حماس سراح مزيد من الاسرى الإسرائيليين. واوضح أن الهدنة ستمدد يوما إضافيا مقابل كل 10 محتجزين إسرائيليين تطلق حماس سراحهم.
ولفت الى إنه سيلتقي غدا الاثنين بإيلون ماسك في إسرائيل، واوضح إنه سيؤكد في لقائه بماسك على "ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت". وذكر إن ممثلين عن أسر الاسرى في غزة سيحضرون الاجتماع مع ماسك.
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