زيلينسكي: نحو 400 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بان التيار الكهربائي انقطع عن نحو 400 بلدة في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية.
واوضح زيلينسكي في رسالته اليومية، "يشهد جزء كبير من أراضي بلدنا ظروفًا جوية صعبة للغاية". وأشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 400 بلدة في عشر مناطق لا سيّما بجنوب البلاد.
وأضاف "سيعيد مهندسونا إمدادات الكهرباء في أقرب وقت"، في وقت تشهد أوكرانيا درجات حرارة متدنّية وعواصف ثلجية في بعض المناطق.
وتتحدث هيئة التشغيل الوطنية "أوكرينرجو" منذ الخميس عن وضع "صعب" لشبكة الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة.
واضطرت الهيئة إلى اللجوء إلى "مساعدة طارئة" الأربعاء عبر استيراد الكهرباء من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا.
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