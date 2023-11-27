الموساد الإسرائيلي يستضيف مسؤولين من المخابرات القطرية في تل ابيب بشأن محادثات غزة

اعلن مسؤول أمني إسرائيلي إن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يستضيف مسؤولين من نظيره القطري للتشاور بشأن استعادة الاسرى الذين تحتجزهم حماس وبنود أخرى في هدنة بغزة توسطت فيها الدوحة.

وأضاف المسؤول أن ضباط المخابرات القطرية وصلوا أمس السبت لإسرائيل في زيارة غير معلومة المدة، مضيفا أن التعاون بين الجهازين "وثيق تقليديا"، على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

واوضح مسؤول آخر اطلع على الزيارة لرويترز أمس السبت إن وفدا قطريا توجه إلى إسرائيل أمس لبحث تمديد محتمل للهدنة، لكن لم يتضح ما إذا كان مسؤولو المخابرات شاركوا في المحادثات.

وذكر المسؤول الثاني اليوم الأحد إن مجموعة من القطريين ما زالوا يعملون في إسرائيل "لتعزيز التنسيق خلال العمليات وضمان سير العملية بسلاسة، مع التنسيق مع غرفة العمليات في الدوحة".