آلان عون عن قيادة الجيش: الحل هو بالتعيين أو بالتمديد وكل ما هو غير واضح بالقانون "ما بيمشي"

أكد النائب آلان عون، أن "حل مسألة قيادة الجيش يتعلق بالتعيين أو بالتمديد وكل ما هو غير واضح بالقانون "ما بيمشي"، لافتاً الى أن "المطلوب إيجاد حل لملف قيادة الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية".

ورأى عون، في حديث للـ"جديد"، أن "الوقت يداهمنا ويجب التعاطي بكل مسؤولية حول قيادة الجيش في ما تبقى من وقت"، مؤكداً أن "لا جديد منتظر من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المقبلة وتحديداً في موضوع الأسماء".