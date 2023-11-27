أمير قطر يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدنا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".