الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف غير مشروط للقتال في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (الاتحاد)

دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، معرباً عن إدانته بشدة لاستمرار القتال في البلاد.

جاء ذلك في بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس، في أعقاب اجتماعه الأخير الذي تناول الحالة الراهنة في السودان المتضرر من الصراع.

وذكر البيان: «إن المجلس يدين بشدة استمرار الصراع المدمر وغير المبرر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، الذي كان له عواقب وخيمة على الوضع الأمني والإنساني في السودان والدول المجاورة».

كما أدان البيان «القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، بما في ذلك المباني الدبلوماسية، والنهب الواسع النطاق لمنازل المدنيين وممتلكاتهم، والاعتداء على النساء والفتيات، وكل ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

وفي السياق، قال بيان أصدره رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية الجديدة منصور أرباب، أمس: «إن المشاركين في ورشة عمل شاركت فيها قيادات من إقليم دارفور،عقدت أمس الأول في أديس أبابا، اتفقوا على العمل لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، والعمل على تسهيل مرور مواد الإغاثة للمحتاجين».

وأشار إلى أن اللقاء اقترح إجراء حوارات عميقة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار بمخاطبة جذور الأزمة السودانية.