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واشنطن: السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط رهن بحل الدولتين

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ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، أن الشرط الأساسي لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط هو حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال سوليفان: «لا أحد مناصراً قوياً لحل الدولتين من الرئيس جو بايدن، إنه شرط أساسي لسلام طويل الأمد في المنطقة». وأشار سوليفان إلى أنه وفقاً لبايدن: «يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بحريات متساوية وأن بايدن ينوي العمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه الآن، وليس بعد الصراع». وأكد: «نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تماماً بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين».
وفي وقت سابق، أمس، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله أن تستمر الهدنة الإنسانية إلى «ما بعد الإثنين»، موعد انتهائها. وقال بايدن في خطاب في ماساشوستس: إن «هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد الإثنين، بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيداً من المساعدة الإنسانية يتم إيصالها إلى قطاع غزة».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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