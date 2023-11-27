نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية بأمطار متفاوتة الشدة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، مساء اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرار ونشاط للرياح وصلت سرعتها إلى 60 كم في الساعة، فيما تتكاثر السحب الممطرة وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

تتزامن موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة الساحلية مع نوة " باقي المكنسة" وتوابعها، وذلك دون تأثير على حركة المرور والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الأسكندرية غدا الاثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمتابعة تداعيات هطول الأمطار على الإسكندرية، منوهًا إلى نشر 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامتهم والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.