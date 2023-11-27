بطلب روسي.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة غدًا لمناقشة هُدن إنسانية بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة غدا الاثنين بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية بغزة وصفقة المحتجزين.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أعلنت، اليوم الأحد، تسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، بناءً على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك، في وقت، أعلنت مصر، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليًا وأخرى تضم 39 فلسطينيًا، مقررًا تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.