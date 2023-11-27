نائب رئيس جامعة الأزهر يقدم واجب العزاء في أسر ضحايا :معهد نور الإسلام" بأسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

كلف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة مينى باص كانت تقل عددًا من الأطفال التلاميذ بمعهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة 8 آخرين.

وصل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إلى قرية الصبحة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث تواجد مع أسر الضحايا، وقدم لهم خالص العزاء وصادق المواساة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين.

كما أعرب نائب رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم، مؤكداً أن الأزهر الشريف يقدر ويحترم شهداء العلم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وتقدم الوطن.

من جانبها، أعربت أسر الضحايا عن تقديرهم لموقف فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس مدى اهتمام فضيلته بالأزهريين وحرصه على رعايتهم.

يذكر أن حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من أطفال معهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، وقع صباح يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري أثناء توجههم إلى المعهد.