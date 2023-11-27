ضو: فكرة التعيين في ملف قيادة الجيش من قبل الحكومة الحالية سابقة خطيرة جداً

اعتبر النائب مارك ضو، أن "فكرة التعيين في ملف قيادة الجيش من قبل الحكومة الحالية سابقة خطيرة جداً وتم رفضها من قبل الجميع".

ولفت ضو، في حديث للـ"جديد"، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل على التحريض بين المسيحيين"، مضيفاً "الحل الامثل هو تأخير تسريح قائد الجيش أو إعلان حالة الطوارئ لهذا السبب لن يحضر جلسة مجلس الوزراء".

ورأى أن "مسألة رئاسة الجمهورية في لبنان ستكون مرتبطة فيما بعد الحرب في غزة"، مشيراً الى أن "التغيّر المطلوب بالرئاسة هو في موقف الثنائي الشيعي واي حزب لبناني يجب أن تكون أولويته لبنان".