مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 1800 متر

توقعت مصلحة الأرصاد الجويّة، أن "يكون الطقس يوم غد الاثنين غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية و تتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات خلال فترة قبل الظهر".
كما توقعت المصلحة أن "تكون الرياح قوية حيث تلامس الـ 70 كم بالساعة، خاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، فيما تخف حدّة الأمطار والثلوج اعتباراً من ساعات المساء مع حدوث انفراجات وتنحسر تدريجياً خلال الليل".
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