شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات مهمة للنهوض بالقطاع التعليمى بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء علي الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة والتى تشمل أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدنا دائما النصر أو الشهادة".

وكشف "مدبولي" خلال الجلسة التاريخية لمجلس النواب عن الجهود المبذوله لمناقشة طلب الإحاطة من عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة،عن انفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء، منهم 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء".

وفي هذا الصدد، نشير إلي أبرز المشروعات المستهدفه في مجال التعليم بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي الجاري 2023/2024 :

1- استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

2- تطبيق الجدارات في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء.

3- إحلال المباني المتهالكة لحماية الأرواح والممتلكات.

4- تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني.

يُشار إلي توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.

ويلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو %50)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4 %، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7 % و5.3%، 5% على الترتيب.