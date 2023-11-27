إسرائيل.. هرتسوغ يلتقي إيلون ماسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيلتقي رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، وفق روسيا اليوم.

وجاء في البيان: "على خلفية الحرب المستمرة مع حماس، سيلتقي الرئيس إسحاق هرتسوغ الاثنين مع رجل الأعمال إيلون ماسك الذي يزور إسرائيل".

وأضاف البيان: "وسينضم إلى الرئيس هرتسوغ في الاجتماع ممثلون عن أسر الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والذين سيتحدثون عن أهوال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وعن الألم المستمر لأولئك المحتجزين، وسيؤكد الرئيس في الاجتماع على الحاجة إلى العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة عبر الإنترنت".

وتابع: "سيعقد الاجتماع في الساعة 15:45، وسيكون مغلقا أمام التغطية الإعلامية".

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك إلى المنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في قطاع غزة إلا أنه وبعد انتقادات إسرائيلية تراجع ماسك وقال إن أي محطة فضائية تابعة لستارلينك لم تحاول الاتصال من قطاع غزة.

كما وعد رجل الأعمال أيضا بالتبرع بالدخل من شبكته الاجتماعية X من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين.