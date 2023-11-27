ترند اليوم| رحيل الفنان طارق عبدالعزيز.. واللحظات الأولى للإفراج عن الأسيرة إسراء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

طارق عبدالعزيز

رحل عن عالمنا قبل قليل، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

رحل عن عالمنا اليوم الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

رحل عن عالمنا اليوم الأحد 26 نوفمبر الفنان طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.

طارق عبدالعزيز.. أجرى عملية قسطرة بالقلب قبل ٥ أشهر وهذه أبرز أعماله

على الرغم من الجدل الدائر حول اللاعب محمد صلاح منذ بدء الحرب على غزة، واختلاف الجمهور حول موقفه ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن الفنان الراحل طارق عبدالعزيز أعلن دعمه له ودعا جمهوره إلى مساندته، وذلك من خلال منشور قام بنشره قبل وفاته بأيام قليلة على صفحته على موقع فيسبوك.

عن محمد صلاح.. تعرف على آخر ما نشره الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بأيام

الأسيرة إسراء

اللحظات الأولى للإفراج عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص واحتضانها ابنها

الزمالك

سخر المعلق التونسي عصام الشوالي، من تسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال أحداث مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي.

"ضرب فيها 35 حمامة".. كيف سخر الشوالي من تسديدة شيكابالا أمام أبو سليم الليبي

علق وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على مواجهة الفريق الأبيض اليوم وأبو سليم الليبي ضمن أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

"خايف من غياب الدفاع".. نجم الزمالك يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة أبو سليم