قبل ما تسافر.. تعرف على المبالغ المالية المسموح بها في المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتسائل العديد من المسافرين عن المبالغ المسموح بها أثناء السفر وذلك بمناسبة عمرة المولد النبوي الشريف حيث يخشي المعتمرون من تعرضهم إلى أي مواقف محرج خلال سفرهم، وهو وما ينطبق على كافة الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية.

ويوضح "الخليج 365" الأموال المسموح بحملها داخل المطارات المصرية قبل إقلاع الطائرة.

حالات السفر

الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبى هو 10 آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ماتبقى من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل أوراق من النقد المحلى فى حدود 5 آلاف جنيهاً مصرياً.

حالات الوصول

ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أي نقود أجنبية عند وصوله للبلاد، بشرط الإفصاح عمّا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلى بحدود 5 آلاف جنيهاً مصرياً

الإفصاح يكون لمأمور الجمرك فى حالة الوصول تحت لا يخضع الراكب لطائلة القانون.