كاش أو تقسيط..سعر عداد "الكهرباء" الكارت 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتسائل العديد من المواطنين عن الإجراءات الخاصة بتغيير أو استبدال العدادات القديمة أوالتقليدية بأخرى جديدة مسبقة الدفع لضمان حساب الاستهلاك بطريقة صحيحة والاستغناء عن المحصل.

ويستعرض "مصراوى" سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، حسب ما كشف قسم الاشتراكات في الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة، جاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، كما يلي.

1- سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، الأحادي للشقة 1050 جنيها، إضافة لـ100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى المتقدم دفع قيمة 285 جنيها للضريبة والرسوم.

2- عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيها، وشحن الكارت بـ100 جنيه.

3- سجل الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2-صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

3-صورة من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أنّ هذه الوحدة قانونية.

4-الملف الضريبي حالة أنّ الوحدة تجارية.

5-صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.