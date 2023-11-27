نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها بأن سفينة أميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة مواد كيماوية احتجزت بالشرق الأوسط، مشددة على ان "الناقلة آمنة".
وكان مسلحون مجهولون احتجزوا في وقت سابق امس ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.
وفي وقت سابق ، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.
وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر: سفينة أميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة مواد كيماوية احتجزت بالشرق الأوسط والناقلة آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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