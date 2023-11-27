إطلاق النار على طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأميركية ولا معلومات حول دوافع مطلق النار

أصيب ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين بالرصاص في مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت الأميركية، مساء السبت، بحسب ما نقلت شبكة "سي ان ان" عن الشرطة.

واكدت الشرطة في بيان، وفقا للشبكة، إن الشبان الفسلطينيين الثلاثة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وإن "اثنين منهم في حالة مستقرة، بينما لايزال الآخر في حالة خطيرة، وأصيب اثنان في الجذع وواحد في الأطراف السفلية".

وأوضح بيان الشرطة أن الطلاب، وهم في العشرين من العمر، كانوا يسيرون في شارع بروسبكت أثناء زيارة أحد أقاربهم في بيرلينغتون لقضاء عطلة عيد الشكر، واثنان منهم كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية، عندما "واجههم رجل يحمل مسدسا، ومن دون أن يتكلم، أطلق ما لا يقل عن أربع طلقات من مسدس كان بحوزته، ثم هرب سيرا على الأقدام".

واكدت الشرطة إن اثنين من الضحايا مواطنان أميركيان والآخر مقيم قانوني.

وأضافت أنه "لا توجد معلومات إضافية تشير إلى دافع المشتبه به". وعثر المحققون على أدلة جنائية من موقع إطلاق النار، وسيتم تقديمها إلى قاعدة بيانات اتحادية، وفقا لشرطة بيرلينغتون.

وأعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" عرضه مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مرتكب الجريمة.