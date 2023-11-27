شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: بايدن لن يحضر (كوب 28) في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر اجتماع زعماء العالم في (كوب 28) الذي يبدأ يوم الخميس المقبل في دبي.

ووفقًا لجدول أعمال الرئيس ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض، فإنه سيعقد اجتماعًا مع جواو مانويل جونسالفيس لورنسو رئيس جمهورية أنجولا، وسيحضر إضاءة الشجرة الوطنية.

وحضر بايدن قمتين لمؤتمر الدول الأطراف منذ تنصيبه في عام 2021.

قمة دبي

وتخطط عشرات الدول للضغط من أجل التوصل إلى أول اتفاق في العالم للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قمة دبي.