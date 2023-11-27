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مسؤولون أمريكيون: بايدن لن يحضر (كوب 28) في دبي

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رويترز - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر اجتماع زعماء العالم في (كوب 28) الذي يبدأ يوم الخميس المقبل في دبي.

ووفقًا لجدول أعمال الرئيس ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض، فإنه سيعقد اجتماعًا مع جواو مانويل جونسالفيس لورنسو رئيس جمهورية أنجولا، وسيحضر إضاءة الشجرة الوطنية.

وحضر بايدن قمتين لمؤتمر الدول الأطراف منذ تنصيبه في عام 2021.

قمة دبي

وتخطط عشرات الدول للضغط من أجل التوصل إلى أول اتفاق في العالم للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قمة دبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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