شكرا لقرائتكم خبر عن مع سقوط الثلوج.. زيلينسكي يؤكد صعوبة وضع جنوده على الجبهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صعوبة الوضع الذي يواجهه الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية، مع بداية الطقس الشتوي.

وقال زيلينسكي في خطابة اليومي عبر الفيديو ليل الأحد: "الآن، عندما يصبح الأمر صعبًا للغاية في مثل هذه الظروف، يجب علينا جميعًا أن نكون ممتنين بشكل خاص لأولئك الذين يدافعون عن بلدنا، والذين ينفذون العمليات الهجومية الأوكرانية، والذين هم في مواقع قتالية، الذين يؤدون واجباتهم في المجموعات القتالية المتنقلة، وفي جميع وحداتنا الأخرى التي تحمي أوكرانيا وحياة دولتنا واستقلالنا".

عاصفة ثلجية

وضربت عاصفة ثلجية شديدة ساحل أوكرانيا على البحر الأسود يوم الأحد، ما تسبب في مشكلات في العديد من الأماكن.

وانقطعت الكهرباء عن بعض المناطق وأصبحت الطرق غير صالحة للسير، في حين أجبرت المناطق الوسطى من البلاد على مواجهة البرد والصقيع.

وتسببت العاصفة الثلجية أيضًا في شل حركة المرور والحياة العامة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وفي الشتاء الماضي، حاول الجيش الروسي الضغط على السكان الأوكرانيين بضربات جوية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ويتوقع المسؤولون في كييف أن تلجأ روسيا إلى استراتيجية مماثلة هذا الشتاء.