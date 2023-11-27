اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين تجاه مدمرة أميركية بخليج عدن، مشيرة الى ان "الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة الأميركية".
ولفتت الى ان "المدمرة الأميركية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: صاروخان باليستيان أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين تجاه مدمرة أميركية بخليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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