القيادة الوسطى الأميركية: صاروخان باليستيان أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين تجاه مدمرة أميركية بخليج عدن

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين تجاه مدمرة أميركية بخليج عدن، مشيرة الى ان "الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة الأميركية".

ولفتت الى ان "المدمرة الأميركية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين".