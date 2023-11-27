داوود شهاب: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية

اشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الى ان "تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية ونحن ملتزمون بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر".

وفي حديث لقناة "الجزيرة" لفت شهاب الى ان "كل الخطوات التي تتخذها المقاومة خاضعة للتقييم والدراسة والتنسيق"، لافتا الى اننا "نسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير".

واضاف :"لن نسمح للاحتلال بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية، ويجب توفير ضمانات واضحة بعدم تكرار الخروقات الإسرائيلية"، معتبرا ان "التهدئة الحالية مرتبطة تحديدا بالأسرى المدنيين لدى المقاومة".

وشدد على ان "الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي له ثمن، ومعنيون باستمرار جهود الوسطاء ومنفتحون عليها".