في صحف اليوم: لودريان يسعى لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جموده

كتبت صحيفة "الجمهورية" ان "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يصل الى بيروت مساء غد في زيارة تدوم الى الجمعة المقبل، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الرسميين ورؤساء الكتل النيابية في محاولة لإحياء الحوار حول طروحاته السابقة في شأن الاستحقاق الرئاسي". وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" ان "لودريان أعدّ ملفا موثقا يحصي فيه مواقف القوى اللبنانية مما قالت به المبادرة الفرنسية الداعية الى حوار بين اللبنانيين توصّلاً الى التفاهم على خوض العملية الانتخابية في ظل ترشيحات متعددة بعدما تراجعَ الجانب الفرنسي عن المعادلة السابقة التي قالت بطرح موضوعي رئيس الجمهورية والحكومة سلّة واحدة، معتبراً انّ تعطيلها لا يقع على مسؤولية الجانب الفرنسي إنما هذا هو قرار أكثرية القوى اللبنانية، مؤكداً ما قاله اكثر من مسؤول فرنسي بأنه "ليس مجلس النواب الفرنسي هو من ينتخب رئيس الجمهورية".

ولفتت المصادر الى انّ "لودريان متيقّن من ان الاجوبة التي نالها على اسئلته التي طرحها على النواب منتصف آب الماضي ما زالت صالحة للمناقشة، وهي كانت وستبقى بما تحدثت عنه الإصلاحات المخرج للبنان من مسلسل أزماته وان التفاهم في شأنه ورسم خريطة الطريق الى تنفيذها يستلزمان انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية قبل القيام بأي خطوة أخرى، ولذلك فهو يسعى من أجل "تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جمود مستمر منذ تشرين الثاني 2022".

وفي الاطار عينه نصحت مصادر وزارية بـ"ضرورة وقف الجدل الاعلامي حول مصير قيادة الجيش سواء بالنسبة الى التمديد لقائده او تعيين قائد آخر واعضاء في المجلس العسكري، فكل شيء في أوانه خصوصاً انّ هناك قراراً واضحاً على جميع المستويات بعدم المَس بالمؤسسة وأن ما يجري تداوله من سيناريوهات مختلفة لا تستند الى اي توجّه رسمي تضر بهيبتها وسمعتها، وانّ الحكومة لن تفرّط بها وتضمن لها ما تحتاجه من مقومات ومعها العالم اجمع الحريص على مساعدتها لتجاوز المرحلة الصعبة".