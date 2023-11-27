اخبار العالم

لهذا السبب.. بايدن يمتنع عن الحضور لقمة أممية للمناخ في دبي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. بايدن يمتنع عن الحضور لقمة أممية للمناخ في دبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: "الرئيس بايدن لن يشارك في قمة الأمم المتحدة الرئيسية للمناخ، التي ستبدأ الخميس في دبي".

وقال مصدر للصحيفة، إن سبب قرار بايدن قد يكون النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والذي احتل مؤخرا معظم وقت الرئيس الأمريكي.


يشار إلى أن قادة حوالي 200 دولة، بالإضافة إلى البابا فرانسيس، يعتزمون المشاركة في هذا الحدث.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا