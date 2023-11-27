شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس أركان إسرائيل يقر خططاً لمواصلة الحرب بعد نهاية الهدنة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، استعداده لمواصلة الحرب عقب انتهاء الهدنة في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمره الصحافي اليومي: “سنواصل عملية استعادة المخطوفين حتى يطلق سراح أكبر عدد منهم”، مضيفاً: “أعلنا اليوم عن مقتل 5 من قادة حماس”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن رئيس الأركان أقر خططاً عسكرية لمواصلة الحرب في قطاع غزة بعد نهاية الهدنة الإنسانية مع حماس.

وأوضح أدرعي أن قرار رئيس الأركان جاء بعد “تقييم” للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.

ومن المقرر أن تنتهي “الهدنة الإنسانية”، التي تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية – قطرية، الاثنين، لكن تكثر الأنباء عن تمديدها.

هذا وقد أفرجت حركة حماس، الأحد، عن 13 أسيراً من غزة بموجب الاتفاق مع إسرائيل، إضافة إلى أربعة أسرى آخرين خارج الصفقة، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينياً من سجونها في ثالث أيام الهدنة.