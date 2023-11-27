شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: دخول 100 شاحنة مساعدات لشمال قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح دخول 100 شاحنة من المساعدات إلى شمال قطاع غزة الأحد، مضيفاً أن 59 شاحنة دخلت السبت.

وتابع في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي: “نحن الآن في طريقنا لمعبر رفح لاستلام 100 شاحنة مساعدات تم تأكيد دخولها، وسيتم توزيعها على النازحين، وما وصلنا حتى الآن مواد إغاثية ومياه شرب وطعام”.

وأضاف أبو مصبح أن المساعدات التي وصلت لشمال القطاع “ليست كافية”، مؤكداً أنها تشكّل 30% فقط مما كان يدخل قبل الحرب. وتابع: “في ظل نقص المواد الغذائية والمياه وتدمير البنية التحتية وأعداد السكان التي ما زالت متواجدة نحن بحاجة للمزيد من المساعدات”.

وتابع قائلاً: “فترة التهدئة ليست كافية لحصر مدى الدمار، والعمل على إخراج من هم تحت الأنقاض، كما أن حجم الضغط على طواقمنا زاد بشكل كبير”.

وتابع أبو مصبح: “33 من كوادرنا متواجدون في شمال قطاع غزة ومركزنا في جباليا يقدم خدمات طبية للمواطنين ولدينا نقطة طبية تعمل في الشمال، في ظل الوضع المأساوي الذي تعانيه المستشفيات في شمال غزة”.

وحول عمل الهلال الأحمر في الجنوب قال أبو مصبح: “وصلنا للعديد من الخليج 365 في جنوب قطاع غزة، والتي كان من الصعب الوصول إليها وقدمنا مساعدات لما يقارب 11 ألف نازح في مستشفى الأمل بخان يونس جنوب القطاع”.

وأشار أبو مصبح إلى أن ما دخل من غاز ووقود لقطاع غزة حتى الآن غير كاف، مضيفاً “الوقود يصل للجهات الخدماتية حتى الآن، بالتالي لا يستفيد منه المواطنون، مما يزيد من معاناتهم في التنقل والطهي، كما لم تشغل مضخات الصرف الصحي حتى الآن مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض”.

كما أكد أن 16 مركبة إسعاف ومركبة إغاثية دُمرت بالكامل، وقتل 4 من كوادر الهلال الأحمر وأصيب أكثر من 25، مضيفاً: “نعاني من صعوبة التواصل بين الطواقم وصعوبة الاتصال بمركز إدارة العمليات. التحديات تشمل البنية التحتية وصعوبة التواصل والوصول للمصابين بسبب الدمار الهائل في الشبكات”.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: “أُجبرنا على إخلاء مركز إدارة العمليات للهلال الأحمر في مستشفى القدس، كما تم إخلاء الإدارة العامة بالمحافظات الجنوبية ومركز جباليا ومركز غزة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير إسعاف خان يونس أثناء تنسيق مع الأمم المتحدة لإخلاء مصابين وما زال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.