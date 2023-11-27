الشرطة الألمانية: الحريق الذي شب في نُزُل فارغ للاجئين كان متعمدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

كشفت توقعات محققين في ألمانيا، أنه من المحتمل أن الحريق الذي شب في نُزُل للاجئين قيد الإنشاء في منطقة ميتلفرانكن جنوبي ألمانيا كان متعمدا.

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد أن حاويات النُزُل الذي يقع في مدينة فاسرترودينجن لم يكن قد تم توصيلها بالكهرباء بعد، الأمر الذي جعل الشرطة تستبعد إلى حد بعيد أن يكون الحريق حدث جراء خلل تقني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قسم أمن الدولة المختص بالقضايا السياسية هو الذي يحقق في الواقعة.

سائق شاحنة بيضاء

وحسب المتحدثة، كان رجل لاحظ النار في النُزُل غير المأهول مساء يوم الخميس الماضي واتصل بالنجدة، وقالت إنه عندما وصلت قوات الإطفاء كانت حاوية النظافة الصحية مشتعلة بالكامل، كما تسبب الحريق في حدوث أضرار لخيمة كبيرة، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقدرت الشرطة قيمة الأضرار الناجمة عن الحريق ينحو 50 ألف يورو، ولا تزال الشرطة تبحث عن شهود ولاسيما عن سائق شاحنة بيضاء صغيرة كانت تقف أمام النُزُل وقت الحريق.