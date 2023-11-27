شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التايلاندي : الرهائن التايلانديون الذين أطلقت حماس سراحهم في صحة جيدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
كتب سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي على موقع إكس اليوم الاثنين أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أطلقت حركة (حماس) سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.
وأضاف “أنا مسرور”، مشيرا إلى أن ثلاثتهم في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية