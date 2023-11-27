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39 أسيراً فلسطينياً محرراً يصلون إلى رام الله ضمن الدفعة الثالثة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل -القائمة بالاحتلال-، مساء اليوم، إلى وسط مدينة رام الله قادمين من سجن عوفر المركزي غرب المدينة، وسط الضفة الغربية.

ورحب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، بالأسرى الـ39 المفرج عنهم في الدفعة الثالثة من الصفقة، مطالباً بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 7 آلاف في سجون الاحتلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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