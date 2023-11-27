مصر: ضرورة البناء على الهدنة ووقف شامل لإطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة البناء على الهدنة في قطاع غزة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن شكري شدد خلال اتصال هاتفي مع بلينكن على «أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين».

كما شدد شكري على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الجاري بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى «الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين»، بحسب البيان المصري.

وقال البيان إن «الجانبين ناقشا مشروع قرار مطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة»، مشيراً إلى أن «شكري أكد مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة».

في غضون ذلك، عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن امتنانه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعاونه مع القاهرة في التوسط في هدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى الناجح بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال السيسي عبر منصة «إكس»: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين».