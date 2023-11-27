أمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، واهم الظواهر الجوية.

وقالت الهيئة إنه حيث يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (60:50 % تقريبا)

وتابعت هيئة الأرصاد: "يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم / س) وارتفاع الموج من (3 : 4 متر)، وعلى البحر الأحمر وسرعة الرياح من ( 50 60 كم / س) وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر)".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: