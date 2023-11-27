شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اقتصادية النواب": اتفاق الهدنة يؤكد امتلاك مصر رصيد فى ملف التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك رصيد فى ملف التفاوض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهذا ما يؤكد نجاح سريان الهدنة خلال الساعات القليلة الماضية وتسليم الأسرى برعاية مصرية خالصة، ويعكس فى نفس الوقت مكانة الدولة المصرية فى المنطقة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أول يوم فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل تتحرك بفاعلية أكثر من أى طرف آخر وتستخدم الدولة المصرية كل أدواتها لإحداث أي تغيير إيجابي فى الوضع الراهن فى غزة، بالإضافة إلى المطالبة ببلورة تسوية سياسية فى المستقبل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

وأشار القطامى، إلى أن الدور المصرى سواء على الصعيد السياسى والإنسانى لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم ولن يتوقف، والشعب المصرى أظهر دور بطولي خلال هذه الأزمة، وذلك من خلال التفاف الشعب المصرى عن بكرة أبيه خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على السيادة المصرية والحدود من أية محاولات من شأنها النيل من أرض الوطن.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر حريصة على إرساء السلام فى المنطقة، وأن ما يحدث لن ينتج عنه سوى قتل المزيد من الأطفال والأبرياء ومحاولة لجر المنطقة لمنطقة نزاع، ومن ثم على جميع الاطراف ان تنتبه لهذا الأمر جيدا والتوصل لحلول جذرية فى هذا الأمر.