شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة مواطن" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم.. وتؤكد: آن للإنسانية أن تسود والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت حملة مواطن، في بيان لها، أن ما يشهده العالم من حروب واعتداءات على كل القيم الإنسانية، ما هو إلا غياب للضمائر وسعي لتدمير المجتمعات من قبل بائعي السلاح الذين يزرعون الفتنة، ويعملون على إشعالها لإطالة أمد الحروب، وتحقيق أعلى مكاسب من الربح.
وأكدت الحملة، أن الصراعات الدائرة في المنطقة آن لها أن تزول، وأن يُعم السلام، مشيرة إلى أن هذا لن يحدث إلا بجهود عظيمة وسياسة حكيمة تعبر عن القوة والاستعداد والحلول وطرق تنفيذها وتحقيقها على الأرض، ولعل الدور المصري في القضية الفلسطينية خير معبر عن ذلك.
ودعت"حملة مواطن" قادة العالم للاستماع إلى مصر والاصطفاف خلفها لأنها الحل والقوة والحكمة، وإذا أراد الجميع السلام ونبذ العنف وإعلاء قيم التسامح؛ فعليه بالاستماع للقيادة المصرية التي طالما أكدت مراراً وتكراراً على تحقيق السلام العالمي العادل.
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