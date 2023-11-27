ميقاتي: لبنان يعوّل على مساعي الدول الصديقة لعودة الهدوء إلى الجنوب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه زيارة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، في اسطنبول، عن تمنّيه استمرار الهدنة، في غزة، "لكي يبقى لبنان آمنًا وهادئًا."

وأكّد ميقاتي، في حديث مع صحيفة "الجمهورية"، تعويل لبنان على مساعي الدول الصديقة، للعمل على إحلال السلام وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان.