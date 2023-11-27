مسؤول اميركي: بايدن لن يشارك في كوب28 في دبي

أفاد مسؤول أميركي بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن لن يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي ينطلق الخميس في دبي"، مشيرا الى ان "واشنطن تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي".

ويتوقع مشاركة قياسية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي يقام اعتبارا من الخميس ويستمر حتى 12 كانون الأول، مع 70 ألف مشارك.

وخلا جدول أعمال كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس الصادران عن البيت الابيض، من أي زيارة لدبي خلال الأسبوع الراهن.

ولم يوضح المسؤول السبب الكامن وراء قرار بايدن الذي يصب اهتمامه منذ الشهر الماضي على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ولم يكن رؤساء الولايات المتحدة يشاركون في كل مؤتمرات الأطراف (كوب) التي تنظمها الأمم المتحدة، قبل وصول بايدن إلى السلطة.