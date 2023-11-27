"النشرة": هدوء حذر يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي يخرقه تحليق متقطع لطائرات الاستطلاع

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "مع دخول وقف إطلاق النار مع الهدنة الإنسانية يومه الرابع، يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هدوءا حذرا يخرقه تحليق متقطع لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم خاصة فوق تلال الاحمدية وعرمتى".

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