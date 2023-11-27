أشارت صحيفة "الراية" القطرية إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر من أجل إنجاحِ تنفيذ اتّفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، بين إسرائيلَ وحركة "حماس" يثبت الاحترافية الكبيرة للدبلوماسية القطرية التي واصلت الليل بالنهار، واستطاعت تذليل كافة الصعوبات، والتغلّب على المعضلات الفنية لإيصال الأسرى والمُحتجزين إلى أهلهم بكل أمان.
ولفتت إلى أن "قطر تُكثف مع الشركاء تحرُّكاتها الدبلوماسية من أجل مدّ أمَد الهدنة وصولًا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وهو ما أكَّده رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن التركيز الحالي ينصبُّ حاليًا على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تَكرارها عبر التوصّل إلى حل سياسي، ولكن قبل ذلك تأمُل الدوحة بإمكانية تمديد الهُدنة الإنسانيّة".
وأوضحت أنه "بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية المُكثفة لتمديد الهُدنة ونجاح تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فقد كثفت قطر من تحركاتها الإنسانية على الأرض في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الراية: قطر تكثف مع الشركاء تحركاتها الدبلوماسية من أجل مد أمد الهدنة بغزة وصولًا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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