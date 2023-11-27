رئيس الوزراء القطري: هدف إسرائيل المعلن باستئصال حركة حماس من قطاع غزة غير واقعي

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى إن "هدف إسرائيل المعلن باستئصال حركة حماس من قطاع غزة غير واقعي"، معتبرا ان "تدمير حماس بمواصلة الحرب لن يحدث أبدا ولن يؤدي إلا إلى تأجيج خطاب التطرف".

وفي حديث لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، لفت بن عبد الرحمن الى ان "الإخفاق في تمديد وقف إطلاق النار من شأنه توسيع نطاق الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

وتحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب، وعن غضب عربي غير مسبوق مع رؤية صور الحرب وغياب التحرك، مضيفا :"كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة".

كما أكد رئيس الوزراء القطري أن "إسرائيل سلمت الدوحة قائمة بـ90 امرأة وطفلا احتجزوا خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي"، مشيرا إلى أن الخطة الوحيدة الآن هي وقف الحرب على القطاع.