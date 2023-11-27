عكاظ: الموت والجثث المدفونة في وسط دمار غزة لم يقف حائلاً عن إعلان "حماس" انتصارها الوهمي

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "الموت والجثث المدفونة في وسط دمار غزة لم يقف حائلاً عن إعلان حركة "حماس" انتصارها الوهمي، ولو بيدها لأقامت الحفلات لكن لا شوارع في غزة يمكن أن يقام عليها مأتم فضلاً عن احتفال، إنه انتصار على مقاس حسن نصر الله وبن لادن وطالبان، لا تراه إلا على القنوات الشعبوية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وكأن الزمن لا يرحل، وكأن أحمد سعيد مذيع صوت العرب لا يزال حياً بيننا يشاهد معركة غزة ويصدح كل صباح بانتصارات لم تتحقق ولم يرها أحد".

ورأت أن "ما حدث يحكي بدقة عقلية الشرق العربي الذي نعيش فيه، شرق لا يريد رؤية الحقائق، ويرى في الهزائم نكسة، وفي المذبحة انتصاراً، وفي احتلال العجم للعرب أخوة"، لافتة إلى أنه "اليوم يخرج أبو عبيدة من غزة معلناً انتصاراً بطعم الموت، انتصاراً مغمّساً بدماء الأطفال والنساء، ملفوفاً بركام الأبنية المدمرة والشوارع المهجورة، حتى أن فضيلة إكرام الميتين والوداع الأخير لم تعد متاحة للشعب في غزة".

واعتبرت أنه "انتصاراً على مقاس الأحزاب الإسلاموية التي ترغم الجميع بقراراتها في الحرب والسلم وعلى الجميع الدفاع عنها وقبولها والهتاف لها، وإلا فأنت المتصهين الكافر الخارج على ملة حسن البنا، أما الشعوب المغيبة فهي لا تريد أن تلوم من وضعت على عاتقه أمنياتها الرومانسية غير الواقعية، ولا يريدون أن يعترفوا بأن جزءاً من أمنياتهم كان خاطئاً وغير دقيق، ومن كانوا يلومون الانتكاسات العربية السابقة وقعوا في ما هو أفدح منها".

وذكرت أن "الدعاية عن انتصار الأموات تدعم إسرائيل التي تريد أن تعظم من فكرة الترويع القاتلة التي تبنتها لعقود طويلة، كما يدعم أبو العبد إسماعيل هنية لاستكمال المخطط المعد بدقة بين عواصم إقليمية ودولية لبعثرة أوراق المنطقة، ليتم في نهاية المطاف تسليم غزة إلى تركيا، ومن ثم إدارة تركية للقدس بدلاً من الأردنيين، ولتكون القدس صوتاً يزايد به "الإخوان" والإيرانيون وحزب الله والحوثيون على العالم الإسلامي، يحققون من خلالها مكاسبهم ومصالح دول التخوم الأعجمية على حساب الفضاء العربي".