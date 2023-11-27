انت الان تتابع خبر وزير العدل يصدر توجيهاً يخص نزلاء سجن البصرة المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "شواني اجرى زيارة ميدانية إلى سجن المركزي؛ للاطلاع على أوضاع النزلاء ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية".

واستمع الوزير إلى "عدد من النزلاء وبشكل مباشر بخصوص أوضاعهم الإنسانية والصحية والخدمية داخل السجن".



وبحسب البيان، وأوعز شواني، بـ"إجراء زيارة دورية للجان حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل".

ووجه وزير العدل، بـ"تجهيز السجن بالمستلزمات والاجهزة الطبية لمتابعة اوضاعهم الصحية للوقاية من الامراض الانتقالية"، كما تفقد "أروقه القواطع السجنية والتي شملت قسم التأهيل والتدريب والورش الفنية، واطلع على نتاجات النزلاء من الأثاث والخياطة والأعمال اليدوية الأخرى".

وفي الختام، التقى شواني "منتسبي السجن والحراس الاصلاحيين وأثنى على جهودهم المبذولة لدعمهم العملية الإصلاحية"، ووعدهم بـ"متابعة توزيع قطع الاراضي لمنتسبي وموظفي سجن البصرة المركزي".