مقتل ثلاثة جنود أتراك شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الوزارة في بيانها: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تدمير 17 موقعا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق.



وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.