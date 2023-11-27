انت الان تتابع خبر عبر مصر.. العراق يرسل 20 طنا من المساعدات الطبية الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وبإشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130 صباح يوم الإثنين 27-11-2023، محملة بشحنة من المواد الطبية وبحمولة 20 طن، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية".وأضافت، أن "هذه المساعدات ستسلم إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي الى الهلال الأحمر المصري في العريش ليتم بعدها إدخالها الى الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك وجبات أخرى من المواد الغذائية والدوائية حيث سيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات رئيس الوزراء".

وأشارت الى ان "هذه الوجبة هي الخامسة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الطبية إلى أهلنا في فلسطين".

