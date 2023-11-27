شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عشرات المدارس في بلجيكا بعد إنذار بوجود قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة التعليم في والوني-بروكسل عبر صفحتها على الإنترنت إن العديد من المدارس البلجيكية في بروكسل ومنطقة برابان ستظل مغلقة اليوم الاثنين، بعد إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وتعمل الشرطة على تفتيش المدارس السبعة والعشرين التي قررت الإدارة إغلاقها "في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي"، ومن المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم.