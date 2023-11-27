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إغلاق عشرات المدارس في بلجيكا بعد إنذار بوجود قنبلة

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رويترز - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت إدارة التعليم في والوني-بروكسل عبر صفحتها على الإنترنت إن العديد من المدارس البلجيكية في بروكسل ومنطقة برابان ستظل مغلقة اليوم الاثنين، بعد إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وتعمل الشرطة على تفتيش المدارس السبعة والعشرين التي قررت الإدارة إغلاقها "في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي"، ومن المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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